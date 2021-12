Selon la presse anglaise, Liverpool prépare un sale au Sénégal, avant le démarrage de la 33e édition de la Coupe d’Afrique des Nations.



Le journal “Daily Star” a révélé que les “Reds” envisagent de maintenir Sadio Mané, l’attaquant vedette des “Lions” jusqu’au 02 janvier prochain, date du match face au Chelsea, comptant pour la “Premier League“.



Ce sale coup de Liverpool est bien évidemment contraire aux règlements de la FIFA qui obligent les clubs à libérer leurs joueurs internationaux, avant 14 jours du coup d’envoi des tournois internationaux.



Liverpool prépare un sale coup au Sénégal



Il est évident que le Sénégal se trouve dans une position de force, ceci dit la volonté du joueur pourrait être décisive en fin de compte.



En effet, si Sadio Mané exprime sa volonté de prendre part à cette affiche, la Fédération sénégalaise de football se trouvera alors contrainte de respecter sa décision.



En tout état de cause, l’ancien pensionnaire de l’académie “Génération Foot” saura rattraper son retard dans la préparation, s’il décide d’ajourner sa venue.

Liverpool players Sadio Mané, Naby Keïta and Takumi Minamino learning about each other's cultures through food is glorious and we urge you to stop what you're doing and watch. pic.twitter.com/PsYV60le3D