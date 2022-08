Liverpool : Une légende nostalgique de Mané

Hier soir, Manchester United s’est imposé face à Liverpool sur le score de deux buts à un. Liverpool n'a, ainsi, toujours pas remporté le moindre match après trois journées. Cela faisait dix années que les Reds n'avaient pas connu un début de saison aussi compliqué.





Pour une ex gloire du club, les maux de Liverpool portent un nom : Sadio Mané. Dean Saunders estime que le départ de l'international sénégalais, transféré au Bayern Munich, cet été, a eu un impact négatif sur les performances du club. « C’est facile à dire, mais vous ne pouvez pas laisser un joueur comme Mane partir et le remplacer. Sadio Mane manque à Liverpool, il portait le combat sur le côté gauche. Il faisait plus que marquer ! », a-t-il déclaré.