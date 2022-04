Luis Fernandez compare Aliou Cissé à Didier Deschamps

L’entraîneur français Luis Fernandez voit des similitudes entre le parcours d’Aliou Cissé et celui de Didier Deschamps à la tête des sélections du Sénégal et de la France. Les deux techniciens ont gagné des titres majeurs alors qu’ils étaient sous «les feux des critiques».



«Tu auras toujours des gens pour et des gens contre, signale l’ancien entraîneur du PSG. Mais le plus important, c’est toujours d’avoir des joueurs en ta faveur, qui t’accompagnent et qui ont envie de gagner. Ainsi, tu auras gagné ton pari.»



Luis Fernandez martèle : «Tu auras forcément des gens pour dire que tu joues bien ou que tu joues mal. Comme par exemple l’équipe de France quand elle jouait mal… Moi, je suis admiratif de Didier Deschamps parce que j’aime les entraîneurs qui font gagner leurs équipes, qui l’amènent le plus loin possible. Quand la France a été championne du monde, les critiques se sont tues. Aliou Cissé (vainqueur de la CAN 2021), c’est pareil.»