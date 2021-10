Lutte contre le Dopage : Matar Bâ reconduit vice-président de la COP8

Le ministre sénégalais des Sports, Matar Bâ, a été reconduit ce mercredi à Paris (France) au poste de vice-président de la Conférence des parties à la convention internationale contre le dopage dans le sport (COP8) en tant que représentant du continent africain, a appris l’APS auprès de différentes sources.



M. Ba a été "reconduit par acclamation" pour la période 2021-2023 lors de cette rencontre qui se tient au siège de l’UNESCO à Paris, ont-elles indiqué.



Interrogé par l’APS, le ministre des Sports a confirmé l’information et a fait part "de l’excellent travail’’ mené par l’ambassadeur du Sénégal auprès de l’UNESCO, Souleymane Jules Diop, ajoutant que "le travail continue".



Matar Bâ avait été élu vice-président de la COP7 et représentant du continent de 2019 à 2021.



A ce titre, le Sénégal avait abrité en février dernier la deuxième réunion formelle du Bureau de la COP7 ainsi que le premier dialogue ministériel de haut niveau avec les ministres de la CEDEAO (Communauté économique des Etats de l’Afrique de l’Ouest.



Mardi lors de son allocution au siège de l’UNESCO, M. Bâ avait rappelé la grande réussite qui avait sanctionné cette rencontre dans la capitale sénégalaise.



"Ce fut un moment fort de partage sur les défis majeurs liés au Covid-19 et aux attentes des gouvernements africains par rapport à la Convention", avait-il salué.



Le ministre des Sports avait insisté "sur les résultats positifs de ce dialogue stratégique et politique de haute portée pour la région Ouest africaine pour la relance de la coopération et l’échange d’expérience au niveau régional".