Lutte : Double Less est malade…

Double Less est malade. L’ancien roi des arènes et père des lutteurs Balla Gaye 2 et Sa Thiès est alité depuis un mois.Lors d’un entretien téléphonique, Double Less rassure tout de même au sujet de son état de santé.«Effectivement, je suis malade depuis un mois, les médecins m’ont consulté et m’ont dit que c’est une fatigue générale. J’ai besoin des prières de tous les Sénégalais.Je laisse tout entre les mains de Bon Dieu», dit-il au bout de la ligne, avec la voix cassée et ayant du mal à parler, selon Sunu lamB, renseigne Senegalmedia.