Lutte : La Revanche Balla Gaye 2 - Gris Bordeaux Ficelée par Gaston Mbengue

Très actif cette saison dans le montage des combats chocs, Gaston Mbengue vient de ficeler le combat revanche entre Gris Bordeaux et Balla Gaye 2, nous apprend nos confrères de Emedia.



Les amateurs de lutte et les fans du Lion de Guédiawaye seront encore servis. Gaston Mbengue vient de ficeler une nouvelle alléchante affiche et ce sera le troisième combat de rang de Balla Gaye 2. Le promoteur de lutte a officialisé, ce mercredi à 18h, chez lui, le combat revanche qui opposera Balla Gaye 2 à Gris Bordeaux, selon Emedia.



Après les affiches Balla Gaye 2 – Bombardier, pour le mois de juin, et Balla Gaye 2 – Boy Niang 2, pour la saison prochaine, entre décembre et janvier, le ’’Don King’’ de l’arène va donner une troisième avance au Lion de Guédiawaye qui va donc affronter le Tigre de Fass, Gris Bordeaux, après ses duels contre Bombardier et Boy Niang 2.



Ce combat sera une revanche pour Gris Bordeaux, mal en point depuis son intronisation comme 3e Tigre de Fass, mais qui a hâte de redorer son blason lui qui avait déjà été battu par Balla Gaye 2 en 2018, lorsque ce dernier signait son retour après deux années blanches.