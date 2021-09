Lutte – Tournoi CEDEAO : 22 Lions en stage fermé de 3 jours

Le tournoi de lutte de la Communauté Economique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) se tiendra du 4 au 6 novembre 2021 à Dakar. Tenant du titre, les Lions démarrent leur stage, ce mercredi 22 septembre à l’arène nationale de Pikine.





Le Sénégal va abriter la 13ème édition du Tournoi de lutte de la CEDEAO, du jeudi 4 au samedi 6 novembre 2021, à l’arène nationale de Pikine. Ainsi, en prélude à ses joutes sous-régionales, l’équipe nationale, coachée par l’expérimenté Ambroise Sarr, démarre la première phase du travail, ce mercredi 22 septembre 2021.