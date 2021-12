Lutte : Tapha Tine bat Boy Niang par…

Il n’a pas fallu plus de 15 minutes au géant du Baol, Tapha Tine pour décrocher la victoire devant le Pikinois, Boy Niang.



C’est par décision arbitrale que Tapha Tine a été déclaré vainqueur de ce combat. En effet, les assauts répétés et les coups dévastateurs du chef de file de Baol Mbollo ont poussé Boy Niang à faire cinq sorties délibérées de l’arène, qui lui ont valu autant d’avertissements.



Et l'arbitre a ainsi arrêté le combat pour donner la victoire à Tapha Tine, comme le stipule le règlement du Cng de lutte.