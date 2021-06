Maintenance de la pelouse : le forage du stade Lat Dior bientôt livré

Pour une bonne maintenance de la pelouse du stade Lat Dior de Thies, la Fédération sénégalaise de football (FSF) a annoncé qu'un forage sera bientôt livré.



Le problème d’adduction d’eau du Stade Lat Dior de Thiès sera bientôt un vieux souvenir. Dans un communiqué, l'instance dirigeante du football sénégalaise a indiqué qu'elle a récemment engagé une entreprise pour la réalisation d’un forage de 130 mètres de profondeur. Et de préciser que ce dernier "va renforcer l’ancien forage d’une faible capacité, permettant ainsi de sécuriser l’adduction d’eau du stade avec un système d’arrosage à haut débit pour une bonne maintenance de la pelouse".



"Cette nouvelle installation va beaucoup réduire la facture d’eau du stade et facilitera l’aménagement d’espaces verts à l’intérieur et à l’extérieur du stade", ajoute l'instance, qui voudrait clôturer le débat sur le mauvais état de la pelouse du stade Lat Dior décrié récemment par Sadio Mané.