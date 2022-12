Malaise dans le milieu navétane : Disqualifiée pour pratiques occultes, l'Asc Mankoo crie au scandale

Les pratiques occultes dans le milieu du navétane sont un phénomène courant qui a toujours existé dans le milieu sportif. A Mbour, elle a installé un malaise. En effet, l'Asc Mankoo a gagné sa demi-finale contre l’Asc Mom Sa Reew Authentique sur un score d’un but à zéro. Mais, elle a été disqualifiée par la Commission Qualification, Règlements et Pénalités (CQRP) zonale pour un motif assez surprenant, voire insolite.





En effet, la CQRP, l’instance zonale chargée d’exercer le pouvoir disciplinaire a disqualifié l'Asc Mankoo pour pratiques occultes.





Bien que les deux équipes se soient adonnées à des pratiques occultes, il a été etabli qu'elles l'ont fait à des degrés différents, indique-t-on dans le PV. Une sanction qui va dans le sens de disqualifier l'Asc Mankoo et de ne coller qu'une amende à l’Asc Mom Sa Rew Authentique a été prise par le CQRP.





"Aucun texte n’a défini les degrés de pratiques occultes acceptables ou non acceptables. L’objet attaqué par les superviseurs n’était pas utilisé pour des pratiques occultes. Il s’agissait d’un tapis rouge offert par un sympathisant pour rendre hommage à nos joueurs qui ont réussi à qualifier notre équipe en demi-finale après plusieurs années de disette"', s'est défendu l'Asc Mankoo.





En outre, l'Asc Mankoo dénonce le fait que le Président de la CQRP de la zone 3 soit aussi membre de l’Asc Mom Sa Rew Authentique. Ainsi, la sanction profite directement à son Asc, surtout que le président de la CQRP est le frère du Président de l'Asc Mom Sa Rew Authentique, souligne-t-on.





''Nous doutons de son impartialité et de sa bonne foi. Nous condamnons fermement cette injustice dont nous sommes victimes et devant laquelle nous sommes impuissants face à un lobby de délégués véreux et comploteurs au détriment du sport. Nous dénonçons ce vol perpétré après notre victoire et informons l’opinion nationale que le mouvement navétane est en train de partir en pourriture à cause des agissements de certains délégués qui torpillent les textes pour des raisons personnelles", alertent les responsables de l'Asc Mankoo.