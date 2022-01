[CAN 2021] Malawi-Sénégal : La composition officielle des Lions

Pour la troisième sortie des Lions dans la phase de poules, Aliou Cissé a composé un onze de départ avec presque tous ses cadres qui étaient absents lors des deux premiers matchs, à cause de la Covid-19.



Ainsi, Bouna Sarr, qui a démarré la compétition comme excentré, est repositionné arrière droit. Kalidou Koulibaly a repris sa place dans la défense centrale. Nampalys Mendy est de retour au milieu aux côtés de Gana Guèye et Cheikhou Kouyaté.



En attaque, Sadio Mané, Habib Diallo, Sadio Mané et Boulaye Dia sont titulaires.



Voici le onze de départ



Edouard Mendy



Kalidou Koulibaly



Abdou Diallo



Saliou Ciss



Bouna Sarr



Gana Guèye



Cheikhou Kouyaté



Napamplys Mendy



Sadio Mané



Habib Diallo



Boulaye Dia