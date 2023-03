Malick Daf : «C’est un travail de longue haleine»

Ils sont arrivés ! Le vol spécial affrété par le chef de l’État pour les Lionceaux, a atterri ce lundi 13 mars aux environs de 18 h. Conduite par le ministre des Sports Yankhoba Diatara, la sélection des U20 a été accueillie par de nombreux supporters.





Le sélectionneur Malick Daf a glissé quelques mots sur l’exploit de ses protégés. «Le football sénégalais est en marche depuis 13 mois. Il y a l’équipe A qui a gagné, on a gagné le CHAN de même que l’équipe nationale de Beach Soccer. Donc, tout le monde s’attendait à ce que la petite catégorie fasse la même chose. Ça n’a pas été facile, parce que c’était en Égypte. Pour qui connaît l’Égypte, c’est un pays de football, mais on l’a fait de la plus belle des façons.





Je pense que l’on a fait un parcours exceptionnel, on a eu en 6 matchs 6 victoires et marqué 14 buts sans en encaisser le moindre but». «La vie, pour moi, ce sont les objectifs. Depuis que je suis dans ces sélections, je ne pense qu’à gagner. Parce que pour moi, aller dans une compétition et jouer les trouble-fêtes ou aller pour y aller n’est pas important. Cette année a été la bonne. Il y a une continuité d’un travail que je suis en train de faire depuis quelques années, parce que la plupart des joueurs qui ont joué ce tournoi étaient avec moi en U17. Donc, c’est un travail de longue haleine.