Malick Gakou aux Lions : "Vous l'avez fait"

Ils sont entrés dans l'histoire, les Lions du Sénégal qui ont remporté la finale de la Can 2022 au Cameroun à l'issue d'un match âprement disputé contre l'Égypte. Et l'heure est aux félicitations de tous bords. Malick Gakou, ancien ministre des Sports et leader du Grand parti, leur à adressé un message de félicitations.



" Merci à nos chers Lions de nous avoir fait vibrer au rythme du Sénégal qui gagne. Aujourd'hui vous avez mis le Sénégal sur le toit de l'Afrique et au Panthéon de l'histoire. Enfin une première Can et de la plus belle des manières. Vous avez honoré le peuple sénégalais qui vous a supportés dans l'unité et la cohésion comme notre grand pays sait faire montre pour célébrer sa grandeur. Bravo!", a-t-il écrit dans une note reçue.