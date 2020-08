Man City : De Bruyne est frustré

Battu par l’Olympique Lyonnais (3-1) ce samedi, Manchester City est éliminé en quart de finale de la Ligue des Champions pour la troisième année consécutive. Cela commence à faire beaucoup pour le milieu offensif Kevin De Bruyne (29 ans, 7 matchs et 2 buts en LdC cette saison), frustré après la rencontre.











"C'est une autre saison mais c'est toujours la même chose, a constaté le Belge au micro de BT Sport. On n'a pas été assez bons en première période. On a bien joué en deuxième période, on les a mis sous pression. On était plus offensifs. Lyon ne s'est pas vraiment créé d'occasions mais on doit apprendre."





Après avoir sorti le Real Madrid en 8e de finale, les Citizens se voyaient sûrement plus loin dans la compétition