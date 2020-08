Man City s'offre Ferran Torres pour 25 millions (Officiel)





Les Citizens tiennent le remplaçant de Leroy Sané, parti au Bayern Munich. Deuxième de Premier League, Manchester City a enregistré mardi la venue de Ferran Torres. L'ailier du FC Valence est transféré à l'Etihad Stadium pour un montant de 25 millions d'euros, plus 12 millions d'euros de bonus. L'Espagnol de 20 ans a signé un contrat de cinq années, soit jusqu'en juin 2025, en faveur de la formation de Josep Guardiola. "Je suis très heureux de rejoindre City.









Chaque joueur veut évoluer dans des équipes offensives et Manchester City est l'un des clubs les plus offensifs. Pep encourage un style ouvert et agressif, ce que j'adore, et c'est un entraîneur qui a fait ses preuves dans la progression des joueurs. Le voir superviser mon développement est un rêve. City a remporté de nombreux trophées au cours des dix dernières années et j'espère pouvoir jouer un rôle dans la poursuite de ce succès." Formé à Mestalla, l'international espagnol U21 sort d'une belle saison 2019-2020 avec l'écurie ché, seulement neuvième de la Liga.









Le néo-mancunien a marqué 6 buts et délivré 8 passes décisives en 44 matches toutes compétitions confondues, pour 4 réalisations en 34 rencontres de championnat. Bien installé dans le onze valencian, Ferran Torres devra désormais s'imposer au sein d'un effectif d'un tout autre standing. - Source: Topmercato.com - Article: www.topmercato.com/224211,1/man-city-s-offre-ferran-torres-pour-25-millions-officiel.html

