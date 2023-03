Manchester City: Guardiola révèle ce qu’il attend de Haaland

A la veille d’affronter le RB Leipzig mardi soir en 8e de finale retour de Ligue des champions, l’entraîneur des Citizens, Pep Guardiola, s’est exprimé sur son buteur Erling Haaland. Un joueur à qui il demande d’apporter plus que des buts.



Le jeu avant le "je" pourrait être l’une des devises de Pep Guardiola. Rare technicien à apporter une vraie patte à toutes ses équipes, l’entraîneur de Manchester City pourrait se contenter des stats de son avant-centre Erling Haaland : déjà 28 buts en Premier League, cinq en cinq match en Ligue des champions, un en deux rencontres de Carabao Cup. Faites les comptes, ça fait 34 buts en 35 apparitions toutes compétitions confondues avec les Citizens. Difficile de faire mieux.



"Il doit être concerné parce que nous faisons"



Mais pour Guardiola, le Norvégien doit apporter plus. A la veille d’un rendez-vous capital contre le RB Leipzig à l’Etihad Stadium en 8e de finale retour de Ligue des champions (1-1 à l’aller), le Catalan a dit ce qu’il attendait de sa star: "Je n’aime pas qu’un joueur reste dans la surface juste pour marquer des buts. Bien sûr, c’est important, c’est l’objectif mais nous n’attendons pas que ça de lui."



Et Guardiola de préciser : "Quand nous sommes loin de la surface adverse, il ne peut pas marquer des buts. On a besoin qu’il soit impliqué dans le jeu, qu’il participe. On doit le chercher et il doit être concerné parce que nous faisons. Dans ce domaine, on peut progresser. Il a un peu progressé mais là-dessus, il peut faire encore mieux." Place aux actes face à Leipzig ?