Manchester City : le secret de la réussite du club révélé

Pour Sky Sports, le milieu de terrain des Citizens, Rodri, a donné les secrets de l’excellente saison de son équipe.







17 victoires de rang toutes compétitions confondues, c’est la série en cours de Manchester City qui n’a plus perdu une rencontre depuis le 19 décembre. Les Citizens sont leader de Premier League avec dix points d’avance sur le rival de United, qualifiés pour la finale de la Carabao Cup et encore en course en FA Cup et en Ligue des champions. Rodri, l’un des tauliers des Skyblues, a confié pour Sky Sports, les secrets de la réussite de son équipe.

Alors son équipe a connu un début de saison délicat, l’ancien milieu de l’Atlético Madrid révèle qu’une réunion a tout changé : « Pendant la première période de la saison, nous ne jouions pas bien individuellement et collectivement, mais cela a changé une fois que nous nous sommes réunis et avons parlé davantage de la façon dont nous pourrions travailler ensemble. (…) Nous avons eu une réunion et nous avons parlé entre nous. Nous avons analysé ce qui se passait et comment l'équipe pouvait faire mieux. Nous avons analysé ce qui se passait et comment l'équipe pouvait faire mieux. Je pense que c'est la raison pour laquelle nous nous en sortons si bien en ce moment car il y a beaucoup de joueurs qui jouent actuellement à un niveau incroyable ». Hormis cette réunion décisive, le joueur de 24 ans évoque aussi un état d’esprit particulier qui consiste à prendre les matchs les uns après les autres : « Nous savons que nous sommes en finale de la Carabao Cup, que nous sommes en tête de la Premier League et que nous sommes encore dans deux autres compétitions - la Ligue des champions et la FA Cup. Bien sûr, nous pouvons y arriver, mais l'idée est juste de jouer le prochain match et de ne pas trop y penser ». Rodri et ses coéquipiers essayeront d’améliorer leur impressionnante série demain à Arsenal (17h30).