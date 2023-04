Manchester City, vainqueur à Fulham, reprend la tête de la Premier League

Ce dimanche après-midi, dans le cadre de la 34e journée de Premier League, Manchester City est redevenu leader du Championnat anglais, grâce à un succès obtenu à Fulham (2-1). Dans le même temps, Newcastle (3e) et Manchester United (4e) se sont imposés à domicile.



Les Citizens ont repris la tête de la Premier League. Depuis mercredi dernier, et leur large victoire de Manchester City face à Arsenal (4-1), on se doutait que cette issue était inéluctable: elle est intervenue ce dimanche après-midi, dans le cadre de la 34e journée du Championnat. Les Sky Blues, qui n'avait plus été premiers depuis le 19 février, sont en effet allés s'imposer sur la pelouse de Fulham et possèdent désormais un point d'avance sur les Gunners, qui chercheront à repasser devant leurs rivaux premiers mardi soir, lorsqu'ils recevront Chelsea. Mais dans tous les cas, la place leader semble destinée à City, qui, après la rencontre de mardi, auront encore deux matches en retard à disputer.

Sans surprise, les hommes de Pep Guardiola, ont été globalement dominateurs dans le jeu (avec notamment de possession de balle) et l'ont emporté en partie grâce à leur serial buteur, Erling Haaland, auteur de l'ouverture du score sur penalty dès la 3e minute. Grâce à cette réalisation, sa 34e de la saison en Championnat, le Norvégien égale leur record de buts inscrits sur une saison de Premier League, qui était jusque-là codétenu par Alan Shearer en 1994-1995) et Andy Cole (en 1993-1994), qui eux avaient atteint à une époque où les saisons comptaient 42 matches.









Mais le vrai héros du match, côté Sky Blues, a plutôt été Julian Alvarez, car c'est lui qui est à l'origine du penalty transformé par Haaland (en provoquant une faute de Tim Ream), et surtout il a inscrit un but absolument splendide, en décrochant aux 25 mètres une frappe à la fois forte et flottante, qui a lobé un Bernd Leno trop avancé (1-2, 36e). Entre temps, les Cottagers avaient égalisé sur leur seule occasion ou presque de la mi-temps, via une reprise puissante de Carlos Vinicius, après une bonne remise de la tête d'Harry Wilson (1-1, 15e). En seconde période, les Citizens, manifestement faigués, ont fait preuve d'une certaine fébrilité, sans pourtant concéder l'égalisation.









Dans le même temps, Newcastle a conforté sa troisième place en Premier League, grâce à un succès difficilement obtenu à domicile face à la lanterne rouge Southampton. Les Saints avaient en effet ouvert le score par l'intermédiaire de Stuart Armstrong, qui a repris un centre parfait de l'ancien Rennais Kamaldeen Sulemana (0-1, 41e). Les Magpies ont dû leur salut à Calum Wilson, qui a d'abord repris un bon service d'Alexander Isak (1-1, 54e), avant de tirer parti d'une hésitation coupable de la défense de Southampton, suite à un à long ballon (3-1, 81e). Entre temps, Theo Walcott a inscrit un but contre son camp (2-1, 79e).





