[Face-à-face] Mané-Salah : Une affaire de Ballon d’Or sur un air de revanche

Le match Sénégal-Egypte de ce vendredi de la manche aller de la double confrontation des barrages éliminatoires du mondial Qatar 2022 revêt un autre cachet: le face-à-face entre Sadio Mané et Mohammed Salah. Les deux ‘´frères ennemis’’ s’étaient croisés en finale de la Can 2021. Un match remporté par le Sénégalais et l’Égyptien voudra sans doute prendre sa revanche.



Ils portent, ses dernières années les Reds, s’imposent au niveau mondial et restent les maîtres incontestables du football africain. Sadio Mané et Mohammed Salah forment une paire d’attaque intenable en Premier League. Mais, ce duo de feu qui hante les défenses anglaises, vit une rivalité remarquable.



Et ce vendredi, pour le compte de la manche aller de la double confrontation des barrages éliminatoires du mondial Qatar 2022 entre l'Égypte et le Sénégal, les deux joueurs devront troquer leur tunique rouge pour enfiler chacun de son côté celle de sa nation et se lancer la lutte pour la qualif. Le duel Sadio Mané-Salah est d’ailleurs l’un des éléments qui font de cette rencontre un des chocs les plus attendus des barrages du mondial de la zone Afrique.



Déjà leur opposition en finale de la Can 2021 était, sans doute, l’affiche qui faisait fantasmer beaucoup d'amateurs. Cette rencontre, qui avait permis au Sénégal de décrocher son premier sacre continental, était un avant-goût de cette double confrontation. Salah et ses partenaires vont tenter de prendre leur revanche sur la bande à Sadio Mané. Ce dernier et compagnie veulent rééditer leur performance réalisée en finale de la Can pour une second qualification d’affilée à une coupe du monde.



Actuellement, le capitaine des Pharaons et la star sénégalaise sont au sommet de leur art et ce match est une occasion pour démontrer leur leadership dans leur équipe nationale respective. Pourtant ils ont mis du temps pour arriver au plus haut niveau de football mondial.



Du Banc au Ballon d’Or



L’ancien pensionnaire de Génération foot a bourlingué avant de rejoindre Metz. Sadio n’a pas été un des premiers choix du club français lors de sa descente en national à la fin de la saison 2011-2012. Il plie bagage pour prendre la direction de Red Bull Salzbourg puis Southampton avant de rejoindre Liverpool en 2016 pour 36 millions d’euros. Il devient à l’époque le joueur africain le plus cher de l’histoire. Au fil des saisons, il gravit les échelons pour devenir un des piliers des Reds.



Révélé par le FC Bâle en 2012, l’Égyptien a été très vite repéré par Mourinho, à l’époque coach de Chelsea. Mais Salah ne s'illustre pas avec les Blues. Il est alors prêté tour à tour à la Fiorentina puis à la Roma. Ses bonnes notes en Italie donnent une autre tournure à sa carrière. Il est recruté par Liverpool lors du mercato d’été de 2017 pour 42 millions d’Euro. Il explose et devient le meilleur buteur africain de l’histoire en Premier League. Il est suivi par Sadio Mané.



Actuellement, les deux stars de Liverpool sont en train de survoler le football africain et prétendent une nouvelle fois à la consécration du Ballon D’or Africain. Une distinction que détient l’attaquant des Lions du Sénégal, Sadio Mané. Il a été élu joueur africain de l’année en 2019 après avoir terminé sur le podium les trois années précédentes. Depuis lors, la Caf n’a pas décerné ce prix notamment en 2020 et en 2021 en raison de la pandémie de la Covid-19.



Mané avait évincé son partenaire en club, Salah qui venait de remporter ce prix deux fois successives. En effet, le capitaine des Pharaons a été nommé, pour la première fois, joueur africain de l’année 2017. Ce qu’un Égyptien n’avait plus fait depuis Mahmoud El Khatib, 34 ans plus tôt. Salah réédite cette performance l’année suivante.



Ce vendredi, les deux ‘’frères ennemis’’ de Liverpool auront des rôles cruciaux dans la double confrontation entre le Sénégal et l’Égypte des barrages éliminatoires au mondial 2022. La rivalité entre les deux joueurs est un élément qui suscite beaucoup d’attention dans cette double confrontation.