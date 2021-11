Marathon de Dakar : A 95 ans, Diomaye Sene termine les 42 km en 4h

Le Sénégal tient sa « tornade en turban ». A 95 ans, le marathonien sénégalais, Diomaye Sène marche sur les pas de l’Anglais, Fauja Singh qui a disputé son dernier marathon à 101 ans.



Ce dimanche, le plus vieux marathonien du circuit a réussi à faire les 42 kilomètres du Marathon de Dakar 2021 en 04:39:30.



« Le plus vieux marathonien est Diomaye Sène. Âgé de 95 ans, il a réussi en 04:39:30 à faire les 42 KM du #marathoneiffagedakar2021 ! On lui souhaite une très longue vie ! Et plein d’autres médailles», écrit le comité d’organisation du Marathon Eiffage Dakar dans un post Facebook.



Diomaye n’est pas le seul à se singulariser dans la catégorie chez les 3e âge. A 77 ans, Awa Guèye a décroché cette année sa 3e médaille. Elle a fait les 10 kilomètres en 02:20:52.