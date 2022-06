Marché des titres publics de l’Uemoa. : Le Sénégal a levé 253 milliards au 2e trimestre

Le moins que l'on puisse dire est que le Sénégal a été assez présent sur le marché financier de l’Uemoa. Selon les données puisées sur le site d’Umoa-titres, il a mobilisé 253,5 milliards de FCfa à la date du 21 juin 2022, contre 240 milliards de FCfa au premier trimestre.



D’après Le Soleil, le Sénégal prouve encore la bonne qualité de sa signature. En effet, au deuxième trimestre de l’année 2022, notre pays a mobilisé 253, 5 milliards de FCfa à la date du 22 juin 2022 sur le marché financier de l’Uemoa.



La première opération de cette période a eu lieu, le 8 avril, en Obligations du Trésor. Le Sénégal a reçu de 19 partenaires un montant de 57 milliards de FCfa. L’émission a été sursouscrite à 123 %, soit des offres estimées à 67,672 milliards FCfa. La durée de remboursement est de 10 ans. Le rendement moyen pondéré est assorti à 5,82 %.



L’émission qui s’en est suivie s’est déroulée, le 22 du même mois, sous forme d’Obligations du Trésor qui a permis de mobiliser 60 milliards de FCfa fournis par 25 participants. Le taux de couverture était de 187,80 %, soit 42 milliards de FCfa rejetés. La maturité est de cinq ans pour un rendement moyen pondéré de 5,27 %.



La première opération du mois de mai s’est faite le 6 du mois. Notre pays, a, en effet, levé 50,5 milliards de FCfa en Bons assimilables du Trésor. L’opération est couverte à 111 %. La durée de remboursement a été fixée à 364 jours. Le taux de rendement moyen pondéré était de 2,87 %.



Le 20 du même mois, le Sénégal est retourné sur le marché financier de l’Uemoa. L’opération entre dans le cadre des Obligations de relance. Le montant levé est de 35 milliards de FCfa. L’émission a connu un succès puisqu’elle a été couverte à 191,51 % par 17 participants. Le délai de remboursement retenu est de cinq ans. Le taux de rendement pondéré, quant à lui, est de 5,24 %.



L’émission prévue le 6 juin étant reportée, le Sénégal n’est retourné sur le marché financier que le 17 du même mois. Donc, 51 milliards ont été mobilisés en deux temps (30,671 milliards et 20,686 milliards de FCfa). Les taux de couverture sont respectivement de 120 et 102 %. Les délais de remboursement sont fixés à trois et à cinq ans, pour des taux de rendement moyen fixés à 5,05 % et à 5,28 %. Pour le premier trimestre de l’année, le Sénégal avait mobilisé 240 milliards de FCfa levés en cinq opérations.