Marseille-Bordeaux (2-2) : Bordeaux arrache le nul au Vélodrome

Mené 2-0 à la pause, Bordeaux a fait match nul à Marseille dans une rencontre marquée par le malaise de Kalu, qui s'est heureusement vite relevé.

Pour son retour au stade Vélodrome, le public marseillais a presque vécu une soirée parfaite : des beaux buts, un coup d'envoi donné par Jean-Pierre Papin, venu fêter les trente ans de son Ballon d'or mais au final, un match nul frustrant.





Kalu : plus de peur que de mal





Le début du match a été marqué par une grosse frayeur après un malaise de Samuel Kalu. On jouait dpeuis six minutes quand le Nigerian s'est effondré sur la pelouse. Le joueur a ensuite repris ses esprits et fait son retour sur la pelouse (9e) avant de céder définitivement sa place à Rémi Oudin (14e).

Trois minutes plus tard, le feu follet Konrad de la Fuente, encore intenable ce soir, était déséquilibré dans la surface par Mexer mais l'arbitre, monsieur Buquet, ne bronchait pas.

Ünder et Payet régalent





Quant aux Bordelais, sans doute encore sous le choc après le malaise de Kalu, ils se procuraient leur première occasion à la 24e minute. Après une mauvaise relance de Balerdi ? Mensah tentait directement sa chance mais ne trouvais pas le cadre.

Dominateur, l'OM trouvait la faille peu après la demi-heure de jeu. Konrad de la Fuente déboulait dans le couloir puis servait Gerson qui centrait en retrait pour Ünder qui ajustait Benoït Costil (1-0, 34e).

Le Turc inscrivait son deuxième but en deux journées et c'est ensuite Dimitri Payet qui soignait ses statistiques. Auteur d'un doublé lors de la première journée, face à Montpellier, Payet signait un « golazo » en effectuant un raid en solitaire avant de décocher une frappe imparable à l'entrée de la surface (2-0, 41e).

Le réveil des Girondins





Avec deux buts d'avance à la pause et un Bordeaux moribond, on pensait que l'OM se dirigeait vers un succès facile. Que nenni !

Car c'est un Bordeaux totalement métamorphosé qui revenait des vestiaires. En l'espace de cinq minutes, Bordeaux recollait au score. C'est d'abord Timothée Pembélé, entré à la pause, qui se faiisait une joie de marquer au Vélodrome, puisqu'il est prêté par le PSG (52e). C'est ensuite Rémi Oudin, d'une frappe monumentale après un corner mal renvoyé, qui trompait Mandanda (57e).



L'OM termine à 10 !





Ces deux buts sanctionnaient un OM devenu insipide et le Vélodrome, jusque-là incandescent, se faisait moins bruyant.

Restait à savoir si la rencontre allait basculer dans un camp ou l'autre. Oudin (64e) puis Ünder (67e) ne trouvaient pas le cadre tandis que Caleta-Car se voyait refuser un but pour une position de hors-jeu (82e). L'OM terminait même la rencontre à 10 après l'expulsion de Balerdi (89e), donnant un peu plus confiance aux Bordelais mais ils ne parvenaient pas à inscrire le but de la victoire.