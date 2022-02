Matar Bâ : "El Hadj Malick Sy "Souris" a aidé à poser les fondamentaux du sport sénégalais

Le ministre des Sports, Matar Bâ, a rendu ‘’un vibrant hommage’’ à l’ancien président de la Fédération sénégalaise de football (FSF), El Hadj Malick Sy dit ‘’Souris’’, décédé vendredi à Dakar.



S’exprimant à l’occasion de la cérémonie de levée de son corps, il a salué ‘’les efforts et l’engagement’’ d’un dirigeant qui ‘’a contribué à poser les fondamentaux du sport sénégalais, en particulier le football’’.

‘’Avec la disparition du président El Hadj Malick Sy, le Sénégal perd un dirigeant sportif d’exception doublé d’un grand fonctionnaire, serviteur inlassable, et d’un pionnier’’, a-t-il déclaré.

A la zawiya El Hadj-Malick-Sy où se tenait la cérémonie, Matar Bâ s’est incliné ‘’devant la mémoire du défunt’’, en présence du président de la Fédération sénégalaise de football (FSF), Me Augustin Senghor.

Il a salué ‘’ses efforts et son engagement’’, ajoutant qu’il a marqué son époque en contribuant à poser les fondamentaux du sport sénégalais, en particulier du football’’.

‘’On doit apprendre de lui le sens du devoir accompli et de la responsabilité en étant au service du peuple, tout en faisant et parlant du bien’’, a-t-il ajouté.

Au nom du chef de l’Etat, Macky Sall, du président de la Fédération sénégalaise de football (FSF), Augustin Senghor, et du président de la Jeanne d’Arc de Dakar’’, il a présenté ses condoléances à la famille éplorée et à tous les sportifs sénégalais, notamment la famille du football.

‘’Nous implorons le Tout-Puissant, pour qu’il lui accorde sa miséricorde et que le paradis soit sa dernière demeure’’, a-t-il terminé.

A sa suite, le Grand Serigne de Dakar, Abdoulaye Makhtar Diop, déclare que ‘’Dakar a perdu un de ses dignes fils dont aucune concession n’ignore les bienfaits et la générosité’’.

‘’Nous avons perdu un grand homme et un grand dirigeant sportif, très gentil, affectueux et pieux, qui s’est toujours distingué par sa loyauté, sa sociabilité et son humanisme’’, a-t-il ajouté.

‘’Que Dieu, par sa miséricorde, l’accueille au paradis et veille sur toute sa famille’’, a-t-il conclu.

Vainqueur en tant que footballeur du tournoi de football des Jeux de l’Amitié en 1963, El Hadj Malick Sy a dirigé à plusieurs reprises l’instance dirigeante du football national.

Sous sa direction, le Sénégal a atteint la finale de la CAN et le quart de finale de la Coupe du monde en 2002.

Ancien ministre de la République, l’Inspecteur principal des impôts et domaines de classe exceptionnelle, a dirigé pendant plusieurs années le service des Postes et des Télécommunications.