Matar Ba sur Badara Mamaya Séne : «Nous voulions tous lui ressembler par son... »

Le ministre des Sports Matar Ba n’a pas manqué de rendre hommage à l’ancien arbitre international de football, par ailleurs ex-maire de Rufisque, décédé ce lundi. ’





« C’est une immense perte parce que l’homme a contribué à former de grands arbitres qui ont impacté le niveau de nos arbitres et de notre football d’une manière générale’’, a déclaré le ministre des Sports Matar Ba sur APS.





Selon lui, Badara Mamaya Sène faisait partie des modèles et des références dans ce pays. ’Nous voulions tous lui ressembler par son courage et son savoir-faire’’, a dit Ba, soulignant que sa disparition est une perte immense pour l’ensemble du pays.





Pour rappel, Badara Mamaya a sifflé la finale de la CAN 1992 et a été pendant longtemps vice-président de la Commission d’arbitrage de la CAF et chargé des désignations et de la formation des arbitres.