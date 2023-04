Matchs retard Ligue 1 : Guédiawaye FC nouveau leader, Linguère tombe encore

Trois matchs de Ligue 1 ont été joués ce mercredi pour mettre à jour le calendrier. Victorieux de Dakar Sacré-Cœur (1-0) Guédiawaye FC en a profité pour prendre la tête du classement.





En effet, avec ce succès étriqué, les Crabes (29 pts) passent devant Diambars (28 pts).





Pour les autres matchs, Génération Foot a pris le dessus sur la Linguère (1-0). C’est Jean-Louis Barthélemy Diouf qui a marqué le seul but de la partie, la 14e mn. Avec cette victoire, les Grenats enchainent une 3e victoire et pointent à la 3e place. Leur victime du jour, la Linguère, concède une 2e défaite et s'enfonce dangereusement dans les profondeurs du classement. Le troisième match qui opposait le CNEPS Excellence (14e, 8 pts) à l’AS Pikine (9e, 21 pts) s’est soldé par un match nul ( 0-0).