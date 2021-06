Matthäus démolit Guardiola après la Finale de la Ligue Des Champions

Lothär Matthäus, légende du football allemand et champion du monde en 1990, estime que Pep Guardiola a volé la Ligue des champions à ses joueurs et supporters en innovant tactiquement lors de la finale perdue par Manchester City.





Les critiques pleuvent sur Pep Guardiola depuis la défaite de Manchester City face à Chelsea (1-0) en finale de la Ligue des champions. Elles s'exportent bien au-delà des frontières de l'Angleterre. Lothär Matthäus, ancien défenseur et milieu de terrain de légende du Bayern Munich et de l'Allemagne, a fustigé l'approche tactique du manager espagnol, pour son choix de ne pas aligner de milieu de terrain défensif.





"Il a volé la Ligue des champions au club et aux fans avec sa composition d'équipe, allume le champion du monde 1990 dans sa chronique sur Sky Allemagne. Maintenant, il doit écouter les critiques acerbes de toutes parts."





Il poursuit: "Dans le match le plus important de l'histoire du club, comment pouvez-vous vous passer d'un milieu de terrain défensif qui a été sur le terrain à presque tous les matchs cette saison, apportant l'équilibre, donnant à chacun la confiance dont il a besoin? Pourquoi a-t-il écarté Rodri et/ou Fernandinho, aligné six joueurs offensifs, tout en se passant d'un avant-centre?"





"Il méritait totalement de perdre"