Mbappé catégorique sur son avenir

Sans grande surprise, Kylian Mbappé a assuré qu’il restait au PSG pour une 4e saison consécutive.







Comme les autres titulaires de Thomas Tuchel, Kylian Mbappé n’a disputé que les 45 premières minutes de la rencontre de préparation contre le Celtic (4-0), mardi soir au Parc des Princes. Le temps d’ouvrir le score dès la première minute de la partie, sur un superbe ballon de Neymar, et ce à 3 jours de la finale de Coupe de France contre Saint-Etienne, vendredi soir.









«Je serai là quoi qu’il arrive»





Le prodige français en a également profité pour évoquer sa situation personnelle. Dans la journée, il s’est affiché avec le nouveau maillot home du club parisien sur Twitter, en ajoutant: «fier de pouvoir faire partie de ce nouveau chapitre de l’histoire du club».





Il a ensuite confirmé au micro de beIN Sports: «ça veut dire que je suis là, que je suis dans le projet pour une 4e année. Les 50 ans du club, c’est une année importante pour les supporters, le club, pour tout le monde. Je serai là quoi qu’il arrive, je vais essayer de ramener des trophées avec l’équipe et faire tout mon possible pour donner le meilleur de moi-même».









Par contre, le départ du joueur formé à l’AS Monaco est attendu pour 2021 et la presse madrilène assure depuis de longs mois qu’un transfert record au Real Madrid se profile. Kylian Mbappé est sous contrat jusqu’en 2022 et prend son temps pour étudier la prolongation imaginée par ses dirigeants. Or un nouveau bail ne lui permettrait pas de quitter le PSG aussi facilement dans un an…