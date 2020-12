MBAPPÉ DIT «MERCI» À TUCHEL : «PERSONNE N’OUBLIERA VOTRE PASSAGE AU PSG»

Le champion du monde de 22 ans a pris la peine de saluer son futur ex-entraîneur sur les réseaux sociaux.











Si le Paris Saint-Germain n’a pas encore confirmé la nouvelle, elle ne fait guère de doute : Thomas Tuchel va quitter le club de la capitale, deux ans et demi après son arrivée. Et ce alors qu’il était en finale de Ligue des champions il y a quatre mois, à 90 petites minutes d'un sacre européen… Toujours est-il que Kylian Mbappé lui fait ses adieux avec classe sur les réseaux sociaux. «C’est malheureusement la loi du football, mais personne n’oubliera votre passage ici. Vous avez écrit une belle ligne de l’histoire du club et je vous dis merci, coach», déclare-t-il.





On a parfois dit que le champion du monde avait pris ombrage de la gestion du coach allemand, comme lorsqu’il avait été puni avant un match à Marseille par exemple. Si c’est vrai, on notera que ça ne l’empêche pas d’être poli et élégant… Encore ces derniers jours, il a tout bonnement refusé de sortir alors que le médical avait tablé sur 65 minutes, contre Lorient, et que Tuchel a voulu le rapatrier sur le banc. Rien de personnel.





Le groupe surpris, Neymar déçu





En tout cas, diverses sources rapportent que le groupe parisien, prévenu mercredi soir après la victoire contre Strasbourg (4-0), a été surpris. A priori, pas de piquet de grève devant le bureau de Nasser Al-Khelaïfi pour exiger son maintien, sa cote de popularité auprès des joueurs n’allait pas jusque-là. Mais certains se sont émus de cette décision, notamment Neymar. En tout cas, d’après L’Equipe, l’attaquant brésilien de 28 ans s’est montré déçu d’apprendre la nouvelle. Comme les autres, il découvrira Mauricio Pochettino le 3 janvier, lors de la reprise de l'entraînement.