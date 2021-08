Mbappé va demander au PSG de négocier avec le Real Madrid

Kylian Mbappé s'apprête à tenter de faire bouger les choses pour cet été. L'attaquant du Paris Saint-Germain doit se réunir avec son président et lui demander de négocier avec le Real Madrid.











Kylian Mbappé veut jouer au Real Madrid, et dès cette saison. Selon les dernières informations de Josep Pedrerol, le Français ne prendra pas de position publiquement ce lundi contrairement à ce que d'autres médias affirment depuis plusieurs jours mais il va bien agir pour tenter de convaincre le club dirigé par les Qataris de le laisser partir.





D'après le présentateur d'El Chiringuito, il a demandé à s'entretenir avec Nasser Al-Khelaifi afin de lui affirmer son souhait de quitter le Paris Saint-Germain pour le Real Madrid. Il n'entrera pas en conflit avec son club mais va afficher clairement ses intentions et demander à son président d'ouvrir les négociations avec le Real Madrid.





De son côté, Marca confirme que cette semaine est décisive pour la venue, ou non, de l'international français à Madrid. Le club espagnol a demandé à ce que l'attaquant parisien annonce plus clairement sa volonté de rejoindre le Real cet été avant de pouvoir approcher le PSG et faire une offre qui avoisinera les 150M€.