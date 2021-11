Me Alioune Abatalib Guèye: «Si on ne remporte pas la prochaine Coupe d’Afrique… »

Me Alioune Abatalib Gueye

L'ex-président de la Fédération sénégalaise de football (Fsf) a donné ses impressions sur l’équipe nationale de football du Sénégal. Face au Jury du Dimanche, ce 14 novembre, Me Abatalib Guèye a fait savoir d’emblée que pour le moment le coach Aliou Cissé semble faire des résultats. Mais, «les résultats sont très mitigés». «Parce que nous avons depuis à peu près une dizaine d'années une équipe nationale à la dimension je ne dis même pas l'Afrique mais qui peut rivaliser avec les meilleures équipes du monde. Nous avons des joueurs de niveau mondial», a-t-il déclaré.





Plus explicite, l’avocat a indiqué que les résultats sont mitigés par rapports aux potentialités que nous avons. «Nous devons gagner la Coupe d'Afrique et aller plus loin en coupe du monde. L'Etat met énormément de moyens et vous avez les meilleurs joueurs qui jouent dans mes meilleurs clubs. Si vous avez une équipe de dimension mondiale ce qu'on doit vous demander, c'est de remporter la Coupe d'Afrique. Si on ne l’a remporte pas la prochaine fois, ce sera la catastrophe. On a tout ce qui est nécessaire pour le faire », a expliqué Me Guèye.