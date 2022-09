Meilleur joueur et meilleur buteur du Tournoi Ufoa U20 : Samba Diallo, le nouveau prodige du football sénégalais

Le Sénégal a plané sur l'édition 2022 du tournoi Ufoa U20 organisé en Mauritanie. Grand favori avec le Mali au coup d’envoi de la compétition, l'équipe coachée par Malick Daff a très vite pris ses aises dans ce tournoi. En phase de poule, les Lionceaux ont d'abord battu la Guinée (3-1). En dépit d'un match nul (2-2) avec le Liberia, les partenaires de Souleymane Basse ont enchaîné par deux victoires contre le Cap Vert (3-0) et la Gambie (1-0). En demi-finale, le Sénégal a surclassé le pays hôte, la Mauritanie (4-1) avant de terminer le tournoi en beauté en battant en finale la Gambie (1-0).