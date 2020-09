Mercato Barça : Suarez part à l’Atletico ! (officiel)

Après 6 ans et 198 buts marqués toutes compétitions confondues sous les couleurs du FC Barcelone, l’attaquant Luis Suarez (33 ans) quitte, comme prévu, le club catalan pour l’Atletico Madrid sur ce mercato d’été. Poussé vers la sortie par le nouveau coach des Blaugrana Ronald Koeman, l’international uruguayen va signer un contrat de deux ans avec les Colchoneros après la traditionnelle visite médicale.











"Le FC Barcelone et l'Atletico Madrid sont parvenus à un accord pour le transfert du joueur Luis Suarez. Le club madrilène paiera au FC Barcelone 6 millions d'euros en variables. Le FC Barcelone tient à exprimer publiquement sa gratitude à Luis Suarez pour son engagement et son dévouement et lui souhaite le meilleur pour l'avenir", peut-on lire dans le communiqué officiel du Barça ce jeudi.





Pour rappel, Suarez a gagné 13 trophées avec Barcelone, dont 4 titres en Liga et 1 sacre en Ligue des Champions.