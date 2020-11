Mercato Chelsea : Kepa veut partir

Auteur de prestations catastrophiques ces derniers mois, Kepa Arrizabalaga (26 ans, 3 matchs en Premier League cette saison) a été devancé par Édouard Mendy dans la hiérarchie des gardiens à Chelsea. Inquiet pour son avenir en sélection espagnole, le portier désire mettre les voiles pour retrouver du temps de jeu.











Selon la presse anglaise, l'ex-portier de l'Athletic Bilbao est ouvert à un départ définitif ou à un prêt, le but étant de ne plus occuper le banc de touche. Pour ce faire, le Basque est prêt à réaliser un effort financier, alors qu’il émarge à 8,5 millions d’euros par an du côté de Chelsea. Une condition nécessaire pour trouver un point de chute et lui permettre de maintenir sa place dans le groupe des 23 de Luis Enrique en vue de l’Euro.