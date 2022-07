Mercato : Chelsea sur le point de reconstituer le duo Kalidou Koulibaly-Édouard Mendy

Les choses commencent à se préciser. Ce matin, on vous informait de la ferme volonté de Chelsea d’enrôler Kalidou Koulibaly et qu’une proposition des blues étaient d’ores et déjà sur la table de Naples. Il semble que la situation ait évoluée ces dernières heures.





Le journaliste sportif Fabrizio Romano affirme la formation entraînée par Thomas Tuchel aurait trouvé un accord contractuel avec Koulibaly. Le Sénégalais s’engagerait avec le club londonien pour 5 ans avec un salaire de 10 millions d’euros net par an. Place à présent aux négociations entre Chelsea et le Napoli.





Une offre de 35 millions d’euros aurait été formulée indique Sky Sport. Tandis que Fabrizio Romano parle d’un montant de 38 millions d’euros plus des bonus déjà sur la table des dirigeants italiens. Des sommes évoquées qui se rapprochent des 40 millions demandés par la formation du sud de l’Italie.