Mercato : Fabinho prolonge à Liverpool (officiel)

Le milieu de terrain brésilien Fabinho a prolongé son contrat avec Liverpool ce mardi.

Après Trent Alexander-Arnold, Liverpool a blindé un autre cadre de Jürgen Klopp en la personne de Fabinho. Arrivé chez les Reds en 2018 en provenance de l'AS Monaco, le Brésilien a mis six mois à s'acclimater avant d'exploser et de ne plus sortir de l'équipe. 122 matches et trois trophées majeurs plus tard, le milieu défensif a signé un nouveau bail jusqu'en juin 2026 avec le mythique club anglais.









"Je suis ravi d'avoir signé un nouveau contrat avec le club. Depuis le début de la conversation, j'étais vraiment positif à ce sujet parce que c'est ce que je voulais - rester dans ce club, continuer à jouer pour Liverpool. Maintenant, c'est officiel et je suis vraiment heureux", a réagi Fabinho sur le site des Reds.