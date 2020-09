Mercato : James Rodriguez quitte le Real Madrid pour Everton (Officiel)

Le footballeur de 29 ans a accepté de poursuivre sa carrière avec Everton afin d'y retrouver Carlo Ancelotti, un entraîneur qu'il avait côtoyé au Bayern Munich et au Real Madrid. Le montant du transfert est estimé à 22 millions de livres, soit 25 millions d'euros. Les Toffees ont fait signer un contrat de deux années, plus douze mois en option, au natif de Cucuta. "Je suis vraiment très heureux d'être dans ce grand club, un club avec tant d'histoire, avec un manager qui me connaît très bien, a-t-il réagi sur le site internet du club. J'ai hâte de réaliser de grandes choses ici, de gagner des choses, c'est l'objectif de chacun. Je suis venu ici pour essayer de m'améliorer, pour aider l'équipe à gagner, à jouer un bon football. Je suis convaincu qu'avec Carlo et son staff technique, nous pouvons réaliser de grandes choses et l'une des principales raisons de ma signature était la présence de Carlo Ancelotti. J'ai passé de très bons moments avec lui auparavant dans deux clubs différents. C'est une bonne raison de venir ici."





Six ans après avoir débarqué à Santiago-Bernabeu pour 75 millions d'euros, le meilleur buteur de la Coupe du Monde 2014 va découvrir un nouveau championnat avec le club des bords de la Mersey, douzième du classement la saison dernière. Avec le numéro 19 sur le dos, l'ancien Bavarois tentera de retrouver de la confiance après des derniers mois délicats avec les Merengue. Mis sur la touche par Zinedine Zidane, James Rodriguez n'avait disputé que 14 matches toutes compétitions confondues en 2019-2020, pour seulement huit apparitions en Liga. - Source: Topmercato.com - Article: www.topmercato.com/225849,1/james-rodriguez-quitte-le-real-madrid-pour-everton-officiel.html

Le Real Madrid est parvenu à se séparer d'un indésirable. Un an avant la fin de son contrat, James Rodriguez quitte le club de la capitale pour une formation de Premier League.