MERCATO : La Juventus fait le forcing pour Zidane

C’est l’information qui agite tout Madrid ces derniers jours. Alors qu’il est toujours en course pour remporter un deuxième titre national consécutif avec le Real Madrid (les Merengues sont 2es du classement à 2 points de l’Atlético à 1 journée de la fin), Zinedine Zidane serait sur le point de claquer une nouvelle fois la porte de la Casa Blanca en fin de saison. Comme en 2018. Le 15 mai dernier, certains médias ont d’ailleurs affirmé que le champion du monde 98 avait déjà annoncé la nouvelle à ses joueurs. Une information que le principal concerné a démentie.



« Comment puis-je dire à mes joueurs que je quitte le club à ce stade de la saison ? Vous pouvez dire ce que vous voulez, mais je n'ai rien dit à mes joueurs sur mon avenir. Nous verrons ce qui se passera à la fin de la saison. J'aimerais que mon avenir ne soit pas constamment évoqué, ce n'est pas le plus important. C’est un mensonge », avait-il déclaré après la victoire madrilène sur la pelouse de l’Athletic.

Agnelli retente sa chance avec ZZ



Pourtant, malgré ce démenti, les médias espagnols n’en démordent pas. ZZ veut bien quitter Madrid, estimant que son cycle sur le banc de touche merengue est définitivement terminé. L’arrivée de Massimiliano Allegri au Real (contrat de 2 ans avec un salaire annuel de 10 M€) est même annoncée comme très probable. Une aubaine pour la Juventus. Souvent annoncé de retour dans le Piémont, Zidane serait aujourd’hui le profil le plus désiré par les Bianconeri pour succéder à Andrea Pirlo.



Ce matin, la Gazzetta dello Sport fait d’ailleurs état d’un « pressing de la Juve sur Zidane ». Le journal au papier rose confirme les éléments donnés ci-dessous concernant le futur d’Allegri en Espagne et indique que tout pourrait se jouer la semaine prochaine. En effet, Zizou ne bougera pas une oreille avant la fin de saison haletante de Liga (qui se conclut samedi prochain). Une fois cette échéance passée, et après avoir échoué par le passé, Andrea Agnelli, le patron de la Vieille Dame, reviendra à la charge et espère bien que le Français dira oui cette fois.