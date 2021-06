Mercato : Le joueur le plus cher du monde joue à Man City et ce n'est pas De Bruyne

Selon une étude bien précise du CIES, Phil Foden serait le joueur le plus cher de la planète football à l'heure actuelle. Le milieu offensif international anglais de Manchester City serait estimé à 190,2M€ sur ce Mercato, d'après l'Observatoire du Football !



Belle surprise du onze de Pep Guardiola cette saison, Phil Foden (21 ans) présente des statistiques impressionnantes avec Manchester City : 9 buts et 5 passes décisives en Premier League, 3 buts et 3 passes décisives en Ligue des Champions et 4 buts et 2 passes décisives dans les coupes nationales (FA Cup et League Cup). Ce n'est pas rien !





Et selon une étude très sérieuse menée par l'Observatoire du Football - CIES, celui qui va disputer l'Euro 2021 avec l'Angleterre serait le joueur le plus cher de la planète football actuellement en vue du prochain Mercato estival ! En effet, le CIES rapporte que Phil Foden serait valorisé à 190,2M€ si on se réfère à son âge, la durée de son contrat, son statut et les performances du club dans lequel il évolue, et surtout sur la qualité de ses prestations et ses statistiques individuelles.





L'international anglais (6 sélections / 2 buts), sous contrat avec Manchester City jusqu'en juin 2024, devancerait ainsi Mason Greenwood (Manchester United, 178M€), Marcus Rashford (Manchester United, 159,1M€) et Erling Haaland (Borussia Dortmund, 155,5M€).