MERCATO: LIVERPOOL ARRACHE THIAGO ALCANTARA

Thiago Alcantara (29 ans) va bien changer de club. Sur le départ depuis de longues semaines, le milieu de terrain espagnol va prochainement s'engager avec Liverpool, selon The Athletic. A un de la fin de son contrat, il avait d'abord entamé des discussions pour prolonger avec le Bayern Munich avant de faire machine arrière et de prévenir ses dirigeants qu'il préférait opter pour un nouveau défi.Ceux-ci ont alors exigé que son cas soit résolu avant la reprise de la Bundesliga, programmée vendredi avec un match face à Schalke. Le pari devrait donc être tenu puisque le Bayern et Liverpool seraient tombés d'accord sur le montant du transfert: 30 millions d'euros. Les négociations se seraient accélérées lundi. Liverpool est rapidement devenu la priorité de Thiago Alcantara qui doit encore finaliser les termes de son accord. Jürgen Klopp admire le joueur et a poussé pour le faire venir. Les Reds vont désormais devoir dégraisser dans un secteur de jeu bien fourni. Georginio Wijnaldum pourrait partir d'autant que le Barça lui fait les yeux doux en attendant de pouvoir bénéficier de fonds pour le recruter. Chez les Reds, Alcantara devrait trouver sa place dans l'entrejeu du 4-3-3 adopté par Klopp. Il sort d'une saison fabuleuse avec le Bayern Munich et magnifiée par ses performances étincelantes lors du Final 8 de la Ligue des champions, remportée par les Bavarois. L'Espagnol va donc découvrir un troisième championnat après la Liga avec le Barça et la Bundesliga. Il avait rejoint le Bayern il y a 7 ans.