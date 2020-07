Mercato : Mauricio Pochettino aurait refusé ce club de Ligue 1





Pour succéder à l'ancien sélectionneur de l'Espagne, l'ASM s'est tournée vers Niko Kovac, le technicien de 48 ans s'étant engagé pour une durée de trois années. Mais avant la nomination de l'ex-coach du Bayern Munich, les dirigeants monégasques avaient pensé à un autre profil.





Dixit The Athletic, le neuvième de Ligue 1 voulait attirer Mauricio Pochettino, sans poste depuis son départ de Tottenham en novembre 2019. L'Argentin de 48 ans n'aurait pas donné suite et aurait décliné cette proposition, d'où l'obligation pour Monaco de se concentrer sur un autre dossier et de choisir le Croate. -