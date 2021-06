Mercato Metz : Sarr a la cote en Europe !

Les belles performances du milieu Pape Matar Sarr (18 ans, 22 matchs et 3 buts en L1 cette saison) avec Metz cette saison ne sont pas passées inaperçues en Europe. Selon L'Equipe, le Messin est suivi par des clubs anglais (Aston Villa, Everton, Chelsea, Newcastle), mais également par le FC Séville (Espagne) et l'Atalanta (Italie). En France, un intérêt de Nice est aussi évoqué.









"Au FC Metz, notre premier objectif est de maintenir l'équipe en Ligue 1. Mais gagner des trophées là-bas fait aussi partie de mes ambitions pour la saison prochaine. Je veux faire une meilleure saison qu'en 2020-2021 et si possible marquer plus de buts", a confié le natif de Thiaroye (Sénégal) au quotidien sportif.





Le joueur formé à l'Académie Génération Foot, près de Dakar, s'imagine donc rester chez les Grenats. Mais pourront-ils le retenir en cas de grosse offre ? La presse anglaise évoquait récemment une future proposition de 27 millions d'euros d'Aston Villa. De quoi faire réfléchir le 10e de la dernière saison de Ligue 1...