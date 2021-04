Mercato Milan AC : Ibrahimovic rempile jusqu’en 2022

Alors que son bail prenait fin en juin prochain, l’avant-centre de 39 ans a trouvé un accord avec sa direction pour prolonger l’aventure d’une saison.







Le natif de Malmö est désormais lié jusqu’en juin 2022 avec les Rossoneri de Stefano Pioli, deuxièmes de la Serie A à dix points de l’Inter Milan.





De retour à San Siro depuis janvier 2020, l’ancien joueur du Paris Saint-Germain et de Manchester United a marqué 17 buts en 25 matches toutes compétitions confondues depuis le début de la saison 2020-2021, pour 15 buts en 17 rencontres de Serie A.





Ses excellentes prestations lui ont valu un retour en sélection durant la dernière trêve internationale, au point de prétendre à disputer l’Euro. « Je suis très heureux, je l’ai toujours dit : c’est chez moi. Je suis très content de ce que me fait ressentir le club, tous les gens qui y travaillent, les coéquipiers, l’entraîneur, les supporters qui me manquent, le stade. Si je peux, je resterai ici toute ma vie. Travailler avec le coach est facile, il a la bonne mentalité. Chaque jour, il a cette énergie qui transforme l’équipe et veut le meilleur », a-t-il confié auprès de la chaîne officielle du club.