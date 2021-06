Mercato PSG : Hakimi, ce serait bouclé !

Sauf rebondissement, Achraf Hakimi (22 ans, 37 matchs et 7 buts en Serie A cette saison) évoluera au Paris Saint-Germain la saison prochaine. Comme nous vous l'évoquions ce samedi, le directeur sportif parisien Leonardo négociait les ultimes détails du transfert du latéral droit de l'Inter Milan. Et selon les informations du journaliste Fabrizio Romano, l'accord a été conclu entre les deux clubs dans la soirée !











Ainsi, le PSG et l'Inter se sont entendus sur une opération à 60 millions d'euros, plus 10 millions d'euros de bonus éventuels. L'international marocain passera lui sa visite médicale la semaine prochaine avec Paris avant de signer un contrat jusqu'en juin 2026. Il s'agit d'un nouveau joli coup pour le vice-champion de France, qui a déjà signé le milieu Georginio Wijnaldum et doit bientôt officialiser le gardien Gianluigi Donnarumma.