Mercato - PSG : Kanté, 75M€... Un nouveau plan à l'étude pour Koulibaly ?

Chelsea serait prêt à se frotter au PSG pour Kalidou Koulibaly. Pour rafler la mise, les Blues de Frank Lampard pourraient sacrifier N'Golo Kanté, entre autres, et offrir un chèque de près de 75M€ au Napoli.







Frank Lampard ne compterait pas lésiner sur les moyens pour Kalidou Koulibaly. Pour assurer la succession d'un Thiago Silva en fin de contrat, le PSG voudrait se tourner vers le défenseur du Napoli. Selon les informations de Calciomercato.it, Leonardo devrait toutefois se frotter à Chelsea sur ce dossier. En effet, Frank Lampard souhaiterait renforcer considérablement sa défense centrale, et aurait l'intention de se jeter sur Kalidou Koulibaly et Alessio Romagnoli pour y parvenir.





N'Golo Kanté sacrifié par Lampard pour Koulibaly ?





A en croire le média italien, Frank Lampard aurait une idée bien précise pour obtenir gain de cause. Le coach de Chelsea aurait prévu de sacrifier certains de ses joueurs, et en particulier N'Golo Kanté, Andreas Christensen, Kurt Zouma et au moins l'un de ses deux arrières gauches (Marcos Alonso et Emerson Palmieri). Grâce à ces potentielles ventes et à l'argent qu'ils devraient percevoir en cas de qualification pour la prochaine Ligue des Champions, les Blues compteraient mettre le paquet pour Kalidou Koulibaly et Alessio Romagnoli. Pour se faire, Frank Lampard aurait prévu de lâcher une somme proche de 75M€ pour convaincre la direction du Napoli et de payer la clause libératoire du défenseur du Milan AC, qui serait fixée à 38M€. Leonardo, le directeur sportif du PSG, est prévenu.