MERCATO: QUI EST KIERAN MCKENNA, LE JEUNE ENTRAÎNEUR PRODIGE QUE S'ARRACHENT TOUS LES CLUBS ANGLAIS?

Promu en Premier League après 22 ans d’absence, Ipswich Town pourrait perdre son entraîneur Kieran McKenna. Convoité par de nombreux cadors anglais comme Manchester United, Chelsea et Brighton, le technicien nord-irlandais séduit tout le monde. D'adjoint de José Mourinho à nouvelle vedette dans l'élite anglaise, focus sur cet entraîneur qui a propulsé Ipswich vers les sommets.





La saison dernière, tous les suiveurs de Premier League attendaient de voir avec impatience les débuts de Vincent Kompany, qui régnait en maître sur le banc de Burnley lors de la saison 2022-2023 en Championship. Un an plus tard, la nouvelle attraction se nomme Kieran McKenna. Méconnu du grand public, du moins de ce côté de la Manche, cet entraîneur nord-irlandais a réussi l’exploit de permettre à Ipswich Town de remonter en Premier League après 22 ans d’absence.





Avec l’exploit réalisé avec un club qui était encore en troisième division anglaise la saison dernière, McKenna pourrait franchir un palier. Plusieurs médias anglais annoncent des intérêts concrets de Chelsea, Manchester United et Brighton, tous (officieusement pour les deux derniers) à la recherche d’un nouvel entraîneur. Mais qui est ce jeune technicien de 38 ans, qui connaît sa première vraie expérience d’entraîneur principal à Ipswich?





Une carrière de joueur vite interrompue, mais un beau parcours d’adjoint

Ancien milieu de terrain, Kieran McKenna n’a pas eu une grande carrière. Passé chez les jeunes de Tottenham de 2002 à 2009, le natif de Londres a aussi connu quelques sélections avec les équipes de jeunes de l’Irlande du Nord. Mais le milieu peine à décoller au haut niveau, en raison d’une blessure persistante à la hanche. Une douleur qui le pousse à prendre sa retraite en 2009, à l’âge de 22 ans. Toujours passionné par le football, le Nord-Irlandais passe un diplôme en sciences du sport à l’université de Loughborough.





Son diplôme en poche, McKenna commence par entraîner les jeunes de Nottingham Forest, puis de Leicester. S‘il n’a jamais pu performer à Tottenham, l’entraîneur est la manager des U18 des Spurs de 2014 à 2016. L’ancien milieu rejoint ensuite Manchester United, et commence à goûter aux joies du haut niveau. D’abord entraîneur des U18, McKenna est ensuite nommé adjoint en 2018. Chez les Red Devils, il épaule de grands noms comme José Mourinho, Ole Gunnar Solskjaer, et Ralf Rangnick. Mais en 2021, le protagoniste décide de voler de ses propres ailes, et rejoint Ipswich qui végétait en troisième division.





Un entraîneur offensif qui fait lever les foules

Partir de plus bas pour mieux remonter, cet adage sied bien à McKenna. Après une première saison où Ipswich rate les barrages d’accession au Championship, la formation anglaise monte en deuxième division la saison suivante, avant de connaître une nouvelle ascension avec une place décrochée dans l’élite anglaise. Mais comment une équipe qui était en League One il y a encore trois saisons a pu se métamorphoser à ce point?





Voici quelques chiffres qui devraient aider à comprendre ce phénomène. Symbole du penchant de McKenna pour l’attaque, Ipswich Town est l’équipe qui a le plus marqué cette saison en Championship avec 92 buts. À 38 ans, le coach est décrit par The Athletic comme étant "sans doute le jeune manager le plus intéressant d’Angleterre". Son style de jeu invite la foule à se lever de son siège. Sa capacité à créer une belle alchimie entre les joueurs est également soulignée. Le média anglais allant même jusqu’à affirmer que peu d’équipes peuvent faire progresser le ballon aussi rapidement du gardien à l’attaque.





Si aujourd’hui, l’ambiance est à la fête chez le promu, ce n’est pas le cas à l’entraînement. Les séances sont décrites comme étant "intenses", et l’analyse vidéo est grandement utilisée. Un gros travail, loin de déstabiliser ses joueurs qui ont grandement adhéré aux idées de leur manager. Le jeune âge de McKenna lui a aussi permis de nouer une bonne relation avec les cadres du vestiaire. Mais McKenna ne tient pas à s’attribuer seul le mérite de cette réussite: "Ce n’est pas seulement moi, beaucoup de gens ont travaillé dur pour créer une atmosphère positive", a-t-il déclaré à Sky Sports.





Élément qui devrait plaire à Chelsea, Manchester United et Brighton: le fait que McKenna n’hésite pas à s’appuyer sur de jeunes éléments comme Omari Hutchinson (20 ans, 44 matchs), Harrison Clark (23 ans, 35 matchs), Jeremy Sarmiento (21 ans, 20 matchs), et Ali Al-Hamadi (22 ans, 14 matchs) notamment.





McKenna apprécié par ses joueurs

Pour réussir une double promotion, il est indispensable pour un entraîneur d’avoir le soutien de ses joueurs. Pas un problème pour McKenna qui a su guider ce groupe, tout en se faisant apprécier.





Prêté l’été dernier par Chelsea, le Jamaïcain Hutchinson (que McKenna pourrait retrouver en cas d’arrivée chez les Blues) a expliqué à Sky Sports, comment le Nord-Irlandais l’a aidé à s’épanouir sur le terrain: "Parfois, lorsque vous entrez dans l'équipe en tant que remplaçant, le manager vous dit que nous avons besoin d'une dynamique différente. Un joueur habile qui va s'attaquer à son adversaire et qui peut aller dans les deux sens. Personnellement, c'est ce que j'aime. J'aime divertir le public et le manager nous donne cette liberté."





Au micro de médias anglais, le défenseur de 24 ans Leif Davis expliquait en novembre dernier la manière dont McKenna l’a pris sous son aile: "Dès le premier jour, quand j’ai franchi la porte, il m’a dit qu’il m’aiderait à améliorer mon jeu, et il l’a fait massivement, aussi bien en attaque qu’en défense."





Fait rare pour un défenseur, ce dernier a délivré 18 passes décisives en championnat, une qualité qu’il ne pensait pas avoir, et qu’il met au tribut de McKenna: "Je ne pensais pas avoir cette qualité dans le dernier tiers du terrain, ce n'était certainement pas mon point fort, mais maintenant je dirais que c'est le cas. Grâce à la façon dont il a travaillé avec moi à l'entraînement pour que je sois plus à l'aise avec le ballon au pied."