Messi au PSG, la nouvelle bombe de la presse espagnole

Si Lionel Messi attendra la fin de saison pour décider de son avenir, l’Argentin n’en prépare pas moins son départ.L’avenir de Lionel Messi n’en finit plus de faire parler de l’autre côté des Pyrénées. A trois mois de la fin de son contrat avec le FC Barcelone, le sextuple Ballon d’or entretient soigneusement le flou autour de sa situation, assurant ne penser qu’aux défis qui l’attendent avec les Blaugrana. A en croire l’émission El Larguero, il est d’ailleurs acquis que le n°10 barcelonais attendra la fin de saison pour annoncer sa décision.Une décision qui ne serait pas nécessairement encore arrêtée. Mais malgré les récents propos de Joan Laporta, qui assurait ce week-end être le seul à pouvoir convaincre l’Argentin de poursuivre l’aventure avec le Barça, les résultats des élections présidentielles qui doivent se tenir ce dimanche ne pèseront pas dans le choix de Lionel Messi. Déterminé, l’été dernier, à quitter Barcelone, le natif de Rosario est annoncé sur les tablettes du PSG et de Manchester City.Et si les Citizens semblent prêts à tout pour le convaincre de rallier le nord de l’Angleterre, où il retrouverait Pep Guardiola, l’intérêt du PSG ne le laisse pas insensible. Alors que Neymar poursuit son lobbying en faveur des Rouge et Bleu, Lionel Messi s’imagine en tout cas s’installer à Paris. Selon le journaliste Eduardo Inda, présent sur le plateau d’El Chiringuito, la Pulga a commencé à sonder le marché immobilier parisien, à la recherche d’une maison. Si la plupart des joueurs parisiens sont installés dans les Yvelines, à l’instar de Neymar, d’autres ont choisi d’habiter au cœur de la capitale, comme Mauro Icardi, ou à Neuilly-sur-Seine, à l’image de Marco Verratti.