Messi aux JO : le verdict tombe !





Alors qu’Emiliano Martinez est parti pour disputer les Jeux Olympiques de Paris 2024 dans la foulée de la Copa América, la participation de Lionel Messi pour le tournoi olympique est toujours aussi incertaine.







La réponse est terrible, car elle vient de Gaston Edul, le présentateur vedette de TyC Sports, la chaîne qui a diffusé les matches de l’Albiceleste lors du sacre à la Coupe du monde 2022 au Qatar. Interrogé sur X concernant la participation de Lionel Messi au tournoi de football masculin des Jeux Olympiques de Paris 2024 (du 24 juillet au 9 août), le journaliste sportif a répondu par un simple « non ». Fin du suspense ?





Le numéro 10 vedette de l’Argentine, 36 ans, s’apprête à disputer la Copa América (du 20 juin au 14 juillet). Lionel Scaloni l’a officiellement intégré à sa liste pour les matches de préparation contre l’Equateur et le Guatemala, les 9 et 14 juin, avant la Copa et des chocs contre le Canada, le Chili et le Pérou en phase de groupes. Lionel Messi est attendu par tout un peuple pour la prochaine Olympiade en France, mais l’Inter Miami refuse visiblement de le libérer pour cette deuxième grande compétition que disputera l’Argentine.

















Pas de Lionel Messi, mais 5 champions du monde ?





Sans « La Pulga », l’Argentine Olympique aura quand même une sacrée équipe. Plusieurs champions du monde 2022 seraient dans les petits papiers de Javier Mascherano, le sélectionneur, qui peut faire appel à trois joueurs de plus de 23 ans. Emiliano Martinez, Nicolas Otamendi, Enzo Fernandez, Thiago Almada et Julian Alvarez auraient leur « bon de sortie » pour les JO, à en croire le journaliste d’ESPN Martin Arevalo. Enzo Fernandez et Thiago Almada sont nés en 2001 et sont dans la limite d’âge du tournoi.