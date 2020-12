Messi égale Pelé, Le Barça accroché par Valence

Si Lionel Messi a marqué et rejoint Pelé au nombre de buts pour un même club (643), le FC Barcelone n'a pas fait mieux qu'un nul face au Valence CF (2-2), ce samedi après-midi.

Le match : 2-2

Si les Parisiens regardaient cette rencontre, ils ont pu mesurer à quel point leur prochain adversaire en huitièmes de finale de la Ligue des champions était - actuellement - abordable. Certes, le Barça n'a pas perdu, mais il a encore laissé filer des points et, surtout, montré de très grosses lacunes à domicile et face à un Valence CF loin de son meilleur niveau (aucun succès sur les quatre journées précédentes, douzième au classement...).









Finalement, comme mercredi face à la Real Sociedad (2-1), les Barcelonais ont concédé l'ouverture du score. Celle-ci a été l'oeuvre du Français Mouctar Diakhaby, de la tête sur corner (30e), complètement esseulé en pleine surface. Avant cela, les Valencians avaient déjà eu des situations chaudes (26e, 28e), toutes ratées. Il y a aussi eu celle de Gomez (45e), ou plutôt la parade de Ter Stegen, un tournant de cette partie. Car, dans la foulée, Barcelone est revenu dans le coup.





Dans la continuité de l'action, Griezmann a provoqué et obtenu un penalty généreux (45e+1), pour une légère poussette du capitaine Gaya (d'abord expulsé, puis averti après intervention du VAR). Messi l'a raté, mais a finalement marqué en deux temps, de la tête (45e+4), s'offrant au passage un nouveau record (voir plus bas). Après la pause, Araujo a même donné l'avantage au Barça, d'une magnifique reprise acrobatique (52e), mais, presque inévitablement, le club catalan a encore craqué, Gomez égalisant (69e).





Malgré un onze ultra-offensif (Pedri et Coutinho en relayeurs-meneurs, derrière un trio Griezmann-Messi-Braithwaite), sans Clément Lenglet ni Samuel Umtiti (remplaçants), les Barcelonais, ni inspirés ni efficaces, n'ont pas réussi à obtenir mieux qu'un nul, plutôt logique au vu de leur prestation. Ce qui les laisse à distance au classement, à huit longueurs du leader, l'Atlético.





Le joueur : Messi, un peu plus dans l'histoire





Cela n'a pas été le but le plus simple ni le plus joli de sa carrière, mais quel symbole ! Auteur de l'égalisation catalane, en deux temps après un penalty manqué, Lionel Messi a signé sa 643e réalisation sous le maillot du Barça. Et a égalé le record de Pelé (avec Santos, entre 1956 et 1974), de buts dans un même club. Sensationnel. Autrement, la « Pulga », positionnée en pointe, a beaucoup décroché et dézoné, sans être très influente sur le jeu de son équipe. Mais son but, au-delà d'être historique, a permis aux siens de se relancer au meilleur des moments. Il n'a toutefois pas suffi pour gagner.





6

Auteur du but du 2-2, l'Uruguayen Maxi Gomez a marqué son sixième but contre Barcelone depuis 2017-2018. Personne ne fait mieux sur la période.