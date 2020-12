Messi entre encore dans l'histoire: “Je n’ai jamais pensé battre un seul record”

Lionel Messi bat le record de Pelé

Le FC Barcelone a décroché les trois points sur le terrain de Valladolid lors de la 15e journée de Liga mardi (0-3). En plantant son 644e but pour Barcelone, Lionel Messi est entré un peu plus dans l'histoire en devenant le joueur ayant inscrit le plus de buts pour un seul club, battant le record de Pelé.





Clément Lenglet (21e) et Martin Braithwaite (35e) avaient mis le Barça sur les bons rails en première période. Après le repos, l'inévitable Lionel Messi a fixé le score final à 0-3 (65e). L'Argentin a ainsi inscrit son 644e but sous les couleurs du Barça pour devenir le meilleur buteur de l’histoire au sein d’un seul et même club et détrôner Pelé.





“Quand j’ai commencé à jouer au football, je n’ai jamais pensé battre un seul record. Encore moins celui de Pelé dont je viens de m’emparer”, a écrit Messi sur Instagram après le match. “Je ne peux que remercier ceux qui m’ont aidé au fil des ans, mes coéquipiers, ma famille, mes amis et tous ceux qui me soutiennent chaque jour.”