Messi vers PSG

Éliminé de la Ligue des Champions, le Paris Saint-Germain doit désormais se focaliser sur le sprint final en championnat, et sur sa demi-finale de Coupe de France, mais aussi sur le mercato ! En effet, les Parisiens vont sans aucun doute passer à l'action lors de la prochaine période de transferts, et la piste rêvée se nomme bien Lionel Messi. L'Argentin, en fin de contrat au mois de juin prochain, n'a toujours pas prolongé avec le Barça même s'il donne pour le moment sa préférence aux Catalans pour la saison prochaine.Pour autant, il compte bien rester avec un contrat solide, et les finances difficiles des Barcelonais pourraient bien être un problème de poids, ce qu'ont bien compris les dirigeants parisiens. Dans cette optique, ils devraient passer à l'attaque dans les prochaines semaines, et présenteraient déjà ce plan à des agents ou des représentants de joueurs, comme l'indique Le Parisien. En effet, l'atout Lionel Messi pourrait bien convaincre plus d'un joueur à rejoindre le club de la capitale. De plus, le sextuple Ballon d'Or est associé à Neymar et Mbappé (si celui-ci reste) dans le "plan" de la saison 2021-2022. Si cela apparaît comme financièrement difficile à accéder, les retombées marketings d'un tel trio pourraient bien permettre au PSG de s'en sortir face au fair-play financier, comme le rappelle média, qui explique dans le même temps que la seconde piste mènerait à Mohamed Salah.De plus, le champion de France en titre ne compte pas s'arrêter là et se lance à la recherche d'un milieu de terrain et d'un latéral. Parmi les noms cités par le quotidien, on retrouve la pépite rennaise Eduardo Camavinga. Autant de rumeurs qui ne manqueront pas d'animer les prochaines semaines du côté du Camp des Loges.